ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي وشخصين آخرين على علم بالمناقشات بأن "البيت الأبيض على وشك الانتهاء من خطة لتخفيف بعض القيود على كيفية استخدام أوكرانيا للأسلحة التي تبرعت بها الولايات المتحدة، ولحماية نفسها بشكل أفضل من الصواريخ الروسية".

وذكر أحد المشاركين في المناقشات بأن المحادثات كانت تجري بشكل سري بين مجموعة صغيرة من المسؤولين داخل البيت الأبيض.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، من المزاح بشأن "الخطوط الحمراء" التي حددتها روسيا.

وجاءت تصريحات لافروف ردا على سؤال حول احتمال تسليم صواريخ أميركية بعيدة المدى لأوكرانيا.

وقال لافروف إن واشنطن فقدت الإحساس بالردع المتبادل الذي دعم التوازن الأمني بين موسكو وواشنطن منذ الحرب الباردة، وهذا أمر خطير.

وأضاف لافروف للتلفزيون الروسي: "لن أتفاجأ بأي شيء، لقد تجاوز الأميركيون بالفعل العتبة التي حددوها لأنفسهم. لقد تم تحريضهم، وزيلينسكي بالطبع يرى ذلك ويستفيد منه".

واختتم محذرا: "لكن عليهم أن يفهموا أنهم يمزحون بشأن خطوطنا الحمراء هنا. لا ينبغي لهم أن يمزحوا بشأن خطوطنا الحمراء".