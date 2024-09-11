واستهدفت العقوبات 3 أشخاص و5 شركات وسفينتين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن المستهدفين بالعقوبات "تحت إشراف قيادي كبير في فريق تمويل حزب الله".

وتابعت أنهم "استخدموا أرباحا من شحنات الغاز المسال غير المشروعة إلى سوريا، للمساعدة في توليد الإيرادات للحزب".

وقال برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان، إن حزب الله "يواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل وإزكاء عدم الاستقرار الإقليمي".

وأضاف: "حزب الله يقدم تمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم لأمرهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".