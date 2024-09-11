وأكد الكرملين أنه "لم يعجبه الطريقة التي تم بها تداول اسم بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) في المناظرة بين هاريس وترامب".

ورد الكرملين على تصريح ترامب بأنه يمكنه إنهاء الحرب في أوكرانيا باتصال هاتفي مع بوتين قائلا: "مثل هذا الاتصال لن ينهي أي شيء".

وأوضح الكرملين أن: "ما قد يساعد في إنهاء الصراع هو توقف الولايات المتحدة عن استخدام أوكرانيا كوسيلة لإضعاف روسيا".

وتوعد بالرد "بشكل مناسب" إذا سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا بشن ضربات صاروخية على روسيا.

كانت قضية الحرب الروسية- الأوكرانية قد احتلت جزء هاما في المناظرة بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة، كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وقال المرشح الجمهوري ترامب إن بوتين "لديه أسلحة نووية وقد يُقدم يوما على استخدامها".

وأضاف: "تربطني علاقات جيدة مع بوتين، وإدارته لا تحترم إدارة بايدن الحالية".

وردا على سؤال حول الحرب الأوكرانية، قال ترامب: "أريد أن تتوقف هذه الحرب. سأقوم بتسوية الأمر حتى قبل أن أصبح رئيسا. سأجمعهما (الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبوتين) معا. لم تكن تلك الحرب لتحدث أبدا لو كنت رئيسا".

وهاجمت المرشحة الديمقراطية هاريس ترامب قائلة: "لو كان ترامب في الحكم حاليا لكان بوتين اليوم في كييف".

واعتبرت أن ترامب "يفترض أن بإمكانه إنهاء حرب أوكرانيا وهذا مشكوك به".