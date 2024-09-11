وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بالولايات المتحدة أنس الصبار بأن المناظرة التي عقدت، الأربعاء، في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، شهدت قبلها خروج تظاهرات في المدينة مؤيدة للفلسطينيين وداعية لوقف الحرب في غزة ومنع تصدير السلاح لإسرائيل.

وأضاف أن المرشحين حاولا تجنب الإجابة عن الأسئلة الصعبة من خلال مهاجمة كل طرف لخصمه.

وأوضح أن المناظرة بدأت بالحديث عن ملفات أبرزها الاقتصاد والهجرة وأمن الحدود والإجهاض ومسألة العرق واللون في الولايات المتحدة فضلا عن السياسية الخارجية

ولفت إلى أنه مع انتهاء المناظرة اتهمت حملة ترامب الشبكة المنظمة إي بي سي نيوز بالتحيز لصالح كاملا هاريس.

في المقابل أعلنت حملة هاريس استعدادها لإجراء مناظرة أخرى في دلالة يقولون كثيرون إنها تؤشر على تفوقها في المناظرة الأولى.