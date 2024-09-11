وقال ترامب إن الولايات المتحدة "كانت أمة فاشلة في عهد بايدن وخلال تواجد هاريس في منصبها".

وأضاف أن هاريس "تقدم وعودا حالية وهي لم تفعل أي شيء منذ 3 سنوات ونصف".

وتابع قائلا إن "الولايات المتحدة تحتضر حاليا وهذا مؤسف".

الرعاية الصحية

تطرقت هاريس إلى ملف الرعاية الصحية قائلة: "حاولنا السيطرة على أسعار سوق الأدوية وخاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة".

وأكدت أن ترامب "حاول خلال فترة حكمه التخلص مرارا من خطط الرعاية الصحية قليلة التكلفة".

وردّ ترامب على هذه التصريحات قائلا: "لدي تصور جيد لتغيير خطة الرعاية الصحية شريطة أن تكون أقل كلفة".

وأوضح أن برنامج (أوباما كير) للرعاية الصحية "كان سيئا ومكلفا على الأميركيين".

أحداث الكابيتول

أشار ترامب خلال المناظرة إلى أن "هناك تقارير تؤكد أننا لم نخسر انتخابات 2020، ولكن تم تزويرها".

وحمّل نانسي بيلوسي مسؤولية الفشل في احتواء الفوضى أثناء اقتحام الكابيتول.

وفي المقابل، قالت هاريس إن ترامب "يريد التملص من مسؤوليته عن أحداث الكابيتول".

وأضافت مخاطبة ترامب: "أنت تُشعر الشعب الأميركي بالاضطراب لأنك ترفض الخسارة".

وتابعت: "ترامب رُفض من قبل 80 مليون شخصا في انتخابات 2020".

وشددت على أن ترامب "يريد أن يكون رئيسا وهو يستخدم العنصرية لتقسيم الشعب".

ووصفت المرشح الجمهوري بأنه "يشكل تهديدا للأمن الوطني والقومي" و"سينهي دستور الولايات المتحدة".

وتعليقا على كلام هاريس، قال ترامب: "لقد استخدمتم القضاء كسلاح لمصالحكم. تلقيت رصاصة في الرأس بسبب اتهامات وجهت لي بتهديد الديمقراطية".