وأكدت المرشحة الديمقراطية أن الحرب يجب أن تتوقف فورا لتحرير الأسرى، وأضافت هاريس أنها تؤيد حل الدولتين.

من جانبه، تحدث ترامب أن هاريس تكره إسرائيل وامتنعت عن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند زيارته الأخيرة للولايات المتحدة لحضورها مناسبة لمجموعتها النسائية أيام دراستها الجامعية.

وأكد ترامب أنه إذا كان رئيس للولايات المتحدة حرب غزة لم تكن لتحدث، فجراء سياساته المحاصرة لإيران لم تتمكن الأخيرة من تمويل أي عمليات عسكرية في الشرق الأوسط، عكس الواقع الماثل الأن.

وأوضح المرشح الجمهوري أن العديد من القوى والميليشيات مثل الحوثيين يحصلون على تمويل كبير من طهران مما مكنهم من نشر التوتر في المنطقة.

أبرز ما حدث خلال المناظرة