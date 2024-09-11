أكدت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، الثلاثاء، أن حظر الإجهاض إهانة للمرأة الأميركية خاصة إن كانت بحاجة للرعاية الصحية.
وذكرت المرشحة الديمقراطية هاريس، خلال أول مناظرة رئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترامب: "يجب التمتع بالحرية باتخاذ قرار بشأنه تبعا لظروف الأشخاص الصحية والاجتماعية".
من جانبه، قال ترامب: "خططي الرافضة للإجهاض سببها عدم السماح بقتل طفل مكتمل النمو".
أبرز ما حدث خلال المناظرة
- هاريس: ترامب ترك لنا فوضى كبيرة في الولايات المتحدة.
- ترامب: 21 مليون شخص دخل إلى الولايات المتحدة في عهد بايدن وخطط الهجرة السيئة دمرت البلاد.
- هاريس: أؤمن بطموحات الشعب الأميركي ولدي خطة لبناء اقتصاد مبني على الفرص.
- ترامب: لدينا اقتصاد مروّع بسبب التضخم وهذا مدمر للطبقة الأميركية الوسطى.
- ترامب: فوز هاريس بالانتخابات سيقود إلى حرب عالمية ثالثة.
- ترامب: فوز هاريس سيُنهي الولايات المتحدة ويجعلها شبيهة بفنزويلا.