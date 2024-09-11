وكشف أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة "أي بي سي نيوز" بالتعاون مع "إبسوس"، معدل وثوق الأميركيين في ترامب وهاريس، بالتعامل مع 11 قضية مختلفة مهمة بالنسبة إليهم.

القدرة على التعامل مع ملف الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

ترامب: 45 في المئة.

هاريس: 36 في المئة.

النسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

الملف الاقتصادي

ترامب: 46 في المئة.

هاريس: 38 في المئة.

النسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

التضخم وارتفاع الأسعار

ترامب: 44 في المئة.

هاريس: 36 في المئة.

النسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

الحرب بين إسرائيل وحماس

ترامب: 40 في المئة.

هاريس: 33 في المئة.

النسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

الجريمة والسلامة

ترامب: 41 في المئة.

هاريس: 41 في المئة.

النسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

تعيينات المحكمة العليا الأميركية

ترامب: 37 في المئة.

هاريس: 42 في المئة.

النسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

العنف المسلح

ترامب: 36 في المئة.

هاريس: 42 في المئة.

النسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

حماية الديمقراطية الأميركية

ترامب: 38 في المئة.

هاريس: 45 في المئة.

النسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

الرعاية الصحية

ترامب: 35 في المئة.

هاريس: 45 في المئة.

النسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

ملف الإجهاض

ترامب: 31 في المئة.

هاريس: 47 في المئة.

النسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.

ملف الأعراق

ترامب: 31 في المئة.

هاريس: 47 في المئة.

النسبة المتبقية لا تثق في الطرفين.