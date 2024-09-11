وتبدأ المناظرة التلفزيونية في التاسعة مساء بالتوقيت الشرقي (الواحدة من صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش) قبل ثمانية أسابيع فحسب من انتخابات الخامس من نوفمبر، وقبل أيام من بدء التصويت المبكر في بعض الولايات.

فيما يلي أبرز قواعد المناظرة بين هاريس وترامب:

- كتم الميكروفونات الخاصة بالمرشحين عندما لا يتحدثان.

- لن يُسمح للمرشحين بالتواصل مع موظفي حملاتهما الانتخابية أثناء فترات الفواصل الإعلانية.

- لن يُكشف عن الأسئلة أو المواضيع للمرشحين قبل المناظرة.

- يمنع المرشحان من الاحتفاظ بالملاحظات مسبقا على المسرح.

- سيكون لدى كل مرشح دقيقتان للرد على كل سؤال.

- ستقتصر البيانات الختامية على دقيقتين لكل مرشح، دون بيانات افتتاحية.

- مدة المناظرة 90 دقيقة مع فواصل إعلانية ولا يوجد جمهور في المسرح.

وقال الرئيس السابق ترامب إنه سيقارن بين السياسات اليسارية التي قدمتها هاريس في محاولتها الرئاسية التي لم تكلل بالنجاح عام 2020 والمواقف الأكثر وسطية التي تتبناها الآن.

وأفاد ترامب في مداخلة هاتفية مع شبكة إن.بي.سي نيوز بأنه "لا يعرف المرء ماذا يتوقع. غيرت كل سياساتها على مر السنين".

وقالت هاريس إنها ستلفت الانتباه إلى عادة ترامب في الكذب.

وكتبت في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي: "دونالد ترامب لديه مشكلة حقيقية مع الحقيقة".

وأصدرت حملتها إعلانا يظهر فيه الرئيس السابق باراك أوباما وهو يسخر من مزاعم ترامب الزائفة عن أحجام الحشود في فعالياته.

كذلك قال مستشارو الحملة إن هاريس ستتحدث أيضا عن خططها لخفض النفقات اليومية للأميركيين.

والمناظرة شديدة الأهمية لهاريس تحديدا لأن استطلاعات الرأي تظهر أن أكثر من ربع الناخبين المحتملين يشعرون أنهم لا يعرفون ما يكفي عنها بعد.

وتمنح المناظرة هاريس، المدعية العامة السابقة، فرصة لإقامة حجتها على ترامب، مستعينة في ذلك بإدانته في قضايا جنائية ودعمه الصريح لمؤيديه الذين أدينوا في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأميركي.