تفصيلا، قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بشدة بعمليات نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا وستعمل نتيجة لذلك على فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية إيران إير.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث والذي نشرته الوزارة أن "هذا العمل تصعيد من إيران وروسيا، ويشكل تهديدا مباشرا للأمن الأوروبي".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الدول الثلاث "ستتخذ خطوات فورية لإلغاء اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران".

وكان وزير الخارجية البريطاني، في وقت سابق الثلاثاء. أعرب عن قلقه من الدعم الإيراني المتزايد للكرملين.

ويوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن، إن الولايات المتحدة ستعلن اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على إيران بعد أن أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا رغم تحذيرات الغرب.

بدأت أنباء عمليات النقل المزعومة في الظهور خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تقارير تفيد بأن الاستخبارات أشارت إلى أنها جارية، وفقًا لمسؤولين أميركيين تحدثوا شريطة التكتم على هويتهم.

من جهتها، نفت إيران، كما فعلت مع نتائج الاستخبارات الأميركية السابقة، تزويد روسيا بالأسلحة في حربها ضد أوكرانيا.