وذكرت القوات الجوية أن روسيا استخدمت أيضا صاروخين في الهجوم.

ولم تشر القوات الجوية الأوكرانية إلى مصير الصاروخين اللذين أطلقتهما روسيا أو ما إذا تم اعتراضهما، أو مكان سقوطهما وما إذا تسببا بوقوع أضرار.

كذلك لم تتحدث عن باقي الطائرات الروسية المسيرة التي لم تسقطها، وعددها 8 طائرات مسيرة.

ولم ترد تقارير أوكرانية عن المناطق التي استهدفها القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ.

غير أن الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية اكتفت بالقول، على تطبيق تلغرام، إن وحدات الدفاع الجوي شاركت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في صد هجوم بطائرات مسيرة شنته روسيا على كييف.