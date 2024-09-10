تفصيلا، أعلن حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الثلاثاء، تعرض مبانٍ سكنية في منطقة رامينسكويه لأضرار جراء هجوم ليلي بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة.

وقال فوروبيوف في بيان عبر منصة تلغرام: "بحسب البيانات المحدثة، أصيب 3 أشخاص في المنزل الواقع في سبورتيف برويزد في رامينسكوي تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى المدينة"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي للأخبار.

وأضاف فوروبيوف قائلا: "توفيت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما وقد سبق أن وردت أنباء عن وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، ولم يتم تأكيد هذه المعلومة"، مشيرًا إلى أنه "يتم إيواء 43 شخصا في مراكز الإقامة المؤقتة".

وفي وقت سابق، قال فوروبيوف في بيان على تليغرام: "في المجمل، أسقط الدفاع الجوي هذه الليلة 14 طائرة مسيرة في المناطق الحضرية في بودولسك ورامينسكوي وليوبرتسي ودوموديدوفو وكولومنا".

وأضاف في بيان آخر: "خلال هجوم ليلي بطائرة بدون طيار، تضررت المباني السكنية في رامينسكوي. أصابت طائرة بدون طيار منزلاً في شارع فيسوكوفولتنايا ولحقت أضرار بشقة في الطابق التاسع، كما تضررت جميع الخدمات هناك"، مشيرًا إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات إثر الهجوم.

اعتراض وتدمير 59 مسيرة

وفي مقاطعة بريانسك الروسية، أعلن حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 59 طائرة مسيرة فوق المقاطعة.

وكتب بوغوماز على قناته في تلغرام: "حتى الآن، تم اعتراض وتدمير 59 طائرة مسيرة معادية من نوع الطائرات بواسطة قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية فوق مقاطعة بريانسك".

وأكد بوغوماز أنه لا توجد خسائر أو أضرار في مكان الحادث، ويعمل المختصون في خدمات الطوارئ حالياً في الموقع.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفاد بوغوماز بصد هجوم مكثف باستخدام الطائرات المسيرة في المقاطعة.