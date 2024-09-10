وشوهدت وسائط الدفاع الجوي الروسي وهي تتصدى لهجوم متزامن بالمسيرات في سماء العاصمة الروسية.

وقال عمدة موسكو إن الدفاع الجوي أسقط 7 مسيرات أوكرانية كانت تستهدف العاصمة.

وقالت وكالة نوفوستي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 59 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك، حسبما أفاد الحاكم ألكسندر بوجوماز.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أبلغ بوجوماز عن صد هجوم واسع النطاق باستخدام الطائرات المسيرة في المنطقة.

وكتب الحاكم على قناته في تلغرام: "في الوقت الحالي، قامت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية باعتراض وتدمير 59 طائرة مسيرة من طراز الطائرات في منطقة بريانسك".