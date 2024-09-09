وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية سيطرت على بلدة ميمريك، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من مجموعة القوات ’المركز‘، نتيجة الإجراءات النشطة والحاسمة، حررت قرية ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الوزارة "استهدفت قوات المجموعة تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق كالينوفو وميخائيلوفكا وروزوفكا ودروزبا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابعت قائلة "تم صد 8 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 560 عسكريًا و4 مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات وعدد من المدافع".

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من السيطرة على 7 بلدات خلال الأسبوع الماضي، وآخرها زورافكا في شرقي أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الخميس الماضي إن قواتها سيطرت على قرية "زافيتني" في شرق أوكرانيا.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم على سيطرة وحدات روسية تابعة لتجمع قوات المركز على بلدتي كارلوفكا وبريتشيستوفكا في في دونيتسك.

وخلال شهر أغسطس الماضي، احرزت القوات الروسية تقدما كبيرا في أوكرانيا يزيد معدله على 15 كيلومترا مربعا في اليوم، معظمه في منطقة دونيتسك.