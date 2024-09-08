وقال المصدر إن الجنود تناولوا طعاما تبرع به مدنيون جاؤوا إلى القاعدة بمنتجات غذائية قالوا إنها مخصصة لعناصر الجيش.

وأضاف أنه تم نقل الجنود إلى المستشفى خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما شعروا بالمرض، فيما تم استبعاد احتمال إصابتهم بعدوى.

وذكرت الصحيفة أن الجنود غادروا المستشفى بعدما تحسنت حالتهم الصحية بعد بضع ساعات، مشيرة إلى أن الشرطة العسكرية بدأت تحقيقا في الواقعة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأنه سيتم تحديث القواعد المتعلقة باستلام التبرعات الغذائية.

ومنذ بداية الحرب في غزة، يتبرع المدنيون بالملابس والعتاد العسكري والطعام للقوات العسكرية.