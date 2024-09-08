وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا، الأحد، في منشور على تطبيق تيليغرام إن طفلين من بين المصابين في منطقة سومي.

وأضافت أن أضرارا لحقت بعدد من المنازل والسيارات.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود في جنوب غرب روسيا على تليغرام إن 3 مدنيين بينهم طفلان أصيبوا في هجوم جوي أوكراني.

وأضاف أن مبنيين سكنيين دمرا وتضرر أكثر من 15 مبنى إجمالا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تيليغرام إنها دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق بيلغورود الليلة الماضية.

وتتعرض منطقتا سومي وبيلغورود لهجمات متكررة، وينفي الجانبان استهداف المدنيين، ويقولان إن الهجمات تهدف إلى تدمير البنية التحتية المهمة للمجهود الحربي لدى كلا منهما.

وقُتل آلاف المدنيين في الحرب التي بدأتها روسيا باجتياح شامل لأوكرانيا في فبراير 2022، كما نزح ملايين الأوكرانيين، بينما تحولت مدنهم وقراهم إلى أكوام من الأنقاض.