وأضاف المتحدث الذي طلب عدم نشر اسمه "اعتزل (بوش) السياسات المتعلقة بالرئاسة منذ سنوات كثيرة".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان ديك تشيني الذي كان نائبا لبوش أنه سيخالف الاتجاهات الحزبية ويمنح صوته لمرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس وليس لمرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال تشيني، الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد بوش من عام 2001 إلى 2009 يوم الجمعة: "في تاريخ أمتنا الممتد على مدار 248 عاما، لم يكن هناك من يمثل تهديدا أكبر لجمهوريتنا من دونالد ترامب".

وقالت هاريس، السبت، إن تأييد ديك تشيني وابنته ليز، النائبة السابقة بمجلس النواب، لها يمثل "شجاعة" لتغليب مصلحة البلاد على مصلحة الحزب السياسي.

وقال مايك بنس الذي شغل منصب نائب الرئيس خلال ولاية ترامب لمدة 4 سنوات إنه لن يؤيد رئيسه السابق، لكنه لم يعلن دعمه لهاريس.