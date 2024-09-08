وقال كيم "أصبح بناء قاعدة بحرية لتشغيل أحدث السفن الحربية الكبيرة مهمة ملحة بعد أن أصبحنا قريبين من امتلاك سفن حربية سطحية كبيرة وغواصات لا يمكن أن ترسو بالوسائل الحالية لرسو السفن الحربية".

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن كيم أكد خلال تفقده للموقع على الحاجة إلى بناء ميناء بحري قادر على تشغيل أنظمة الأسلحة الخاصة بالسفن، وكشف النقاب عن تدابير عسكرية لنشر أنظمة للدفاع الساحلي مضادة للطائرات للدفاع عن الميناء.

وشدد كيم على أن هناك مزايا جيوسياسية للموقع باعتباره موقعا استراتيجيا للبلاد يحدها البحر من الجانبين الشرقي والغربي.

جدير بالذكر أن تقرير وكالة الأنباء المركزية لم يحدد موقع بناء القاعدة على وجه الدقة.