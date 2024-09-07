وفي اجتماع اعتيادي لحلفاء أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا، كرر زيلينسكي مناشدته للدول الغربية لتزويد أوكرانيا بمزيد من الصواريخ بعيدة المدى ورفع القيود المفروضة على استخدامها لضرب أهداف مثل المطارات داخل روسيا.

وقال أوستن إن واشنطن وحلفاءها "سيواصلون تقديم الدعم القوي لأوكرانيا في التصدي للغزو الروسي"، وأعلن عن تقديم مساعدات أمنية أميركية إضافية بقيمة 250 مليون دولار.

لكن حين سأله الصحفيون، نفى وزير الدفاع الأميركي احتمال أن يؤدي السماح بشن ضربات في عمق روسيا باستخدام أسلحة غربية إلى تغيير قواعد اللعبة.

وذكر أن روسيا نقلت بالفعل طائرات بوسعها إسقاط قنابل على أوكرانيا إلى ما يتجاوز مدى صواريخ أتاكمز التي تقدمها الولايات المتحدة.

وأشار أوستن للصحفيين في نهاية الاجتماع "لا توجد قدرة واحدة يمكن أن تكون في حد ذاتها حاسمة في هذه الحملة".

وأضاف أن "هناك أهداف كثيرة في روسيا، فهي دولة كبيرة بالطبع. أوكرانيا تتمتع بقدرات كثيرة فيما يتعلق بالطائرات المسيرة وغيرها من الوسائل للتعامل مع هذه الأهداف".