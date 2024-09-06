ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فقد تمكنت القوات الروسية، خلال أسبوع، من السيطرة على بلدات كيروفو، وبتيتشي، وسكوشنوي، وكارلوفكا، وزافيتنوي، وزورافكا، وبريشيستوفكا في دونيتسك.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية نفذت "17 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز كينجال، وطائرات هجومية دون طيار، على مصانع تجميع الصواريخ، وصناعات الفضاء والطيران، ومنشآت الطاقة الحيوية، ومستودعات صواريخ ومدفعية ووقود وخدمات لوجستية"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأضافت أنه تم كذلك استهداف مخازن تجميع الطائرات المسيرة، ومخازن للمسيرات البحرية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.

وفي مدينة بولتافا، تم استهداف مركز التدريب المشترك 179، حيث يتم تدريب المتخصصين في الحرب الإلكترونية ومشغلي المسيرات، بتوجيه من مدربين أجانب، للمشاركة في ضربات ضد أهداف مدنية على أراضي روسيا.

وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، خلال الأسبوع عملية تدمير وحدات القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.