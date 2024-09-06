وكان بوتين قال، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك أمس الخميس، إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "أوصى ناخبيه بدعم هاريس، لذا سندعمها أيضا".

وأضاف "ثانيا، لديها ضحكة معبّرة ومعدية تظهر أنّها في وضع جيد".

وأشار إلى أن ضحكتها "التي تنشر البهجة" هي السبب الذي ربما يجعلها أقل ميلا نحو توقيع عقوبات على روسيا.

وكان بوتين يبتسم وهو يدلي بتعليقه، وهو واحد من بين عدة تعليقات ساخرة على ما يبدو أدلى بها فيما يتعلق بالحملة الأميركية.

ولدى سؤاله عما إذا كان بوتين جادا، أجاب بيسكوف "عندما يسأل عن الشؤون الدولية، يعلق عليها. أما بالنسبة لهذه النبرة، على الأشخاص المهتمين في الخارج محاولة تفسير ذلك".

وقال البيت الأبيض، أمس الخميس، إن بوتين يتعين عليه أن يتوقف عن التعليق على انتخابات نوفمبر.

وقال بيسكوف إن أولوية بوتين هي رفاهية روسيا وإن "الشؤون الأميركية لا يمكن أن تكون، وليست، مبعث قلق لتوضع على رأس جدول أعمال الرئيس".