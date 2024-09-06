تفصيلا، نقل موقع سبوتنيك الروسي عن "منسق مجموعات العمل السري" في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف قوله، اليوم الجمعة، إن انفجارات وقعت في مصنع للطائرات المسيرة في منطقة بافلوغراد التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك.

وقال ليبيديف: "تم تسجيل الانفجار في اتجاه المطار المحلي، حيث يتم إطلاق المسيرات الهجومية من مدرج المطار".

وأشار ليبيديف إلى أنه يوجد في المباني القريبة من المدرج مستودعات ومباني يتم من خلالها التحكم بالطائرات المسيرة.

تحييد مجموعة من المرتزقة

بالإضافة إلى ذلك، أفاد ليبيديف بأن القوات الروسية هاجمت ضواحي مدينة خاركيف "لحظة وصول العديد من المرتزقة والمعدات الأجنبية".

وقال ليبيديف: "بالأمس، وردت أنباء عن وصول عدد كبير من المرتزقة الأجانب والكثير من المعدات العسكرية إلى ليوبوتين".

وأشار إلى أنه بحسب سكان محليين، تم إغلاق الطرق في المدينة، ولم يُسمح إلا للمركبات العسكرية وسيارات الإسعاف بالمرور.

وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" فقد توجهت العديد من سيارات الإسعاف نحو موقع الانفجارات، وأفادت تقارير بسقوط العديد من القتلى والجرحى.