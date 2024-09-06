ودعا زيلينسكي، في اجتماع لمجموعة رامشتاين التي تضم نحو 50 دولة، إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة دون تأخير وقال "نحن بحاجة إلى أن نمتلك هذه القدرات بعيدة المدى لاستخدامها ليس فقط على أراضي أوكرانيا ولكن أيضا على الأراضي الروسية، حتى ندفع روسيا إلى السعي وراء السلام".

وهذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها زيلينسكي إلى تجمع وزراء الدفاع في القاعدة الجوية الأميركية رامشتاين في غرب ألمانيا.

والتقى زيلينسكي مع كبار القادة العسكريين للولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة شريكة، للضغط من أجل المزيد من الدعم بالأسلحة، بينما أعلنت واشنطن عن تقديم 250 مليون دولار أخرى كمساعدات أمنية لكييف.

ودعا زيلينسكي واشنطن إلى تزويد بلاده بمزيد من منظومات الدفاع الجوي، وقالها حرفيا: "نحن بحاجة لمزيد من طائرات إف 16".

وقال الرئيس الأوكراني: "نركز جهودنا على سبل إنهاء الحرب ولكن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين لا يريد السلام.. نسعى جاهدين لإجبار روسيا على السلام".

ودافع زيلينسكي عن هجوم القوات الأوكرانية على منطقة كورسك الروسية: "قمنا بشن الهجوم على كورسك ردا على الهجمات الروسية في أراضينا".

وشدد: "نواصل التقدم في كورسك وروسيا خسرت نحو 6 آلاف جندي بين قتيل وجريح".