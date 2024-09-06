وشنت روسيا الأسبوع الماضي أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أوائل عام 2022.

وطالبت أوكرانيا مرارا بالمزيد من الدعم الدفاعي الجوي لحماية نفسها.

وجاء الإعلان عن الإمدادات الجديدة من الصواريخ في الوقت الذي حضر فيه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، وهو تحالف مؤقت يضم نحو 50 دولة، في قاعدة جوية أميركية في ألمانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه في ضوء التزام الحكومة الجديدة بتسريع تسليم المساعدات إلى أوكرانيا، فمن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من الصواريخ التي أُعلن عنها، اليوم الجمعة، بحلول نهاية العام.

وقالت وزارة الدفاع إن الصواريخ، التي تصنعها شركة "تاليس"، يبلغ مداها أكثر من 6 كيلومترات ويمكن إطلاقها من منصات متنوعة من البر والبحر والجو.