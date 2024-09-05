وتسبّب الإعصار بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة لوزون الفيليبينية الرئيسية هذا الأسبوع، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا، وفق حصيلة رسمية.

وازدادت شدّة "ياغي" ليصبح إعصارا كبيرا مع تحرّكه غربا عبر بحر الصين الجنوبي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة مع توجّهه نحو هينان.

وقالت الوكالة إن "هينان رفعت الاستجابة الطارئة لياغي إلى أعلى مستوى عند الساعة 11:30 من صباح الخميس، وفق سلطة إدارة الطوارئ في المقاطعة".

ويتوقع أن يبلغ الإعصار البر الصيني عصر الجمعة سواء في هينان أو في غوانغدونغ المجاورة.

وتم تعليق العمل والدراسة وخدمات النقل المحلية اعتبارا من ظهر الخميس في هايكو، عاصمة هينان.

وأصدر مرصد أحوال الطقس في هونغ كونغ تحذيرا من إعصار بثالث أعلى درجة عند الساعة 18:20، ما يعني الحدّ من النقل العام في أنحاء المدينة التي تعدّ مركزا ماليا.

وتوقف التداول في بورصة المدينة بعد ساعات العمل بسبب التحذير من الإعصار، بينما أُلغيت 38 رحلة في مطار هونغ كونغ الخميس.

وقال مكتب التعليم إن الدراسة ستبقى متوقفة في المدارس الابتدائية والثانوية الجمعة.

وأفاد المرصد أنّ "ياغي سيبقى بقوة إعصار كبير ويلتف حوالى 300 كيلومتر إلى جنوب غرب هونغ كونغ صباح الغد".

وبعد جنوب الصين، سيتحرّك الإعصار "ياغي" باتّجاه فيتنام، في طريقه لضرب مناطق الشمال وشمال الوسط في حول منطقة خليج هالونغ المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وحضّت السلطات الفيتنامية حوالى 2200 سائح في الجزر على العودة إلى البرّ الرئيسي قبل وصول الإعصار.

وحذّرت من أن الأمطار الغزيرة قد تتسبب بفيضانات واسعة في المناطق الجبلية والحضرية، بما في ذلك العاصمة هانوي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفيتنامية تحذيرا من عاصفة في وقت سابق الخميس بينما حشدت الحكومة أكثر من 2700 عسكري وضعوا في حالة تأهب.

وتخطط المقاطعات الساحلية لفرض حظر على الإبحار الجمعة، بينما صدرت أوامر للمناطق الجبلية في فيتنام لتحضير عربات الإنقاذ.