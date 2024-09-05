فبعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء سيطرتها على قريتين جديدتين في دونيتسك، أعلنت اليوم سيطرتها على بلدة جديدة أيضا في المقاطعة ذاتها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قواتها سيطرت على قرية "زافيتني" في شرق أوكرانيا.

ووفقا للتقارير، فقد كانت القوات الروسية قد سيطرت عليها منذ بعض الوقت، لكن يأتي إعلان السيطرة عليها بعد أن تم تأمين المنطقة وتمشيطها بالكامل والتأكد من خلوها من أي عناصر من القوات الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت، أمس الأربعاء، أن وحدات روسية تابعة لتجمع قوات المركز تمكنت من السيطرة على بلدتي كارلوفكا وبريتشيستوفكا في في دونيتسك.

وخلال شهر أغسطس الماضي، احرزت القوات الروسية تقدما كبيرا في أوكرانيا يزيد معدله على 15 كيلومترا مربعا في اليوم، معظمه في منطقة دونيتسك.