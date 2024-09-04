وقالت الناطقة باسم المفوضية كيارا كاردوليتي على إكس: "فقد 21 شخصا في البحر الأبيض المتوسط بعد غرق قارب في الأول من سبتمبر، وفق الناجين. والناجون السبعة الذين استقبلهم فريقنا في لامبيدوزا في حالة صعبة. وفقد الكثير منهم أقارب لهم" في الحادث.

وأعلنت وسائل إعلام إيطالية من جهتها أن 21 شخصا فُقدوا، بينهم 3 أطفال.

وأنقذ خفر السواحل الإيطاليون الناجين وهم سوريون.

وقالت التقارير إن الناجين من مواطني سوريا وأبلغوا رجال الإنقاذ بأن هناك ثلاثة أطفال بين المفقودين.

وأنقد خفر السواحل الناجين السبعة الذين قالوا إنهم كانوا مسافرين على متن قارب انطلق من ليبيا قبل أيام قليلة وعلى متنه 28 شخصا.

وندد نيكولا ديل أرسيبريتي، منسق منظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسف) في إيطاليا، بما وصفه "حادث غرق مأساوي آخر قبالة سواحل لامبيدوزا".

وكتب على منصة إكس "يقول معظم الناجين إنهم فقدوا أفرادا من أسرهم. نحن في الموقع مع الفرق العملياتية التابعة لنا".

وفي العام 2023، فُقد أكثر من 3 آلاف مهاجر بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.