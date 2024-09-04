جاء ذلك ردا على سؤال حول احتمال تسليم صواريخ أميركية بعيدة المدى لأوكرانيا.

وقال لافروف إن واشنطن فقدت الإحساس بالردع المتبادل الذي دعم التوازن الأمني ​​بين موسكو وواشنطن منذ الحرب الباردة، وهذا أمر خطير.

وقال لافروف للتلفزيون الروسي: "لن أتفاجأ بأي شيء، لقد تجاوز الأميركيون بالفعل العتبة التي حددوها لأنفسهم. لقد تم تحريضهم، وزيلينسكي بالطبع يرى ذلك ويستفيد منه”.

وأضاف محذرا: "لكن عليهم أن يفهموا أنهم يمزحون بشأن خطوطنا الحمراء هنا. لا ينبغي لهم أن يمزحوا بشأن خطوطنا الحمراء".

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، طلب كييف من الغرب السماح لها بضرب العمق الروسي بأنه "ابتزاز".