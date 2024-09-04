وقال بوتين خلال استقباله نائب الرئيس الصيني هان جنغ على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك "كما تم الاتفاق عليه، نتوقع حضور الرئيس الصيني السيد شي جينبينغ قمة بريكس".

وأضاف الرئيس الروسي: "أقترح عقد اجتماع عمل ثنائي خلال أعمال" هذه القمة.

وعقد الزعيمان لقاءات عدة خلال الأعوام الماضية، أشادا خلالها بـ"صداقة لا حدود لها". وزار بوتين الصين للمرة الأخيرة فيمايو الماضي.

ومن المتوقع أن يحضر قمة بريكس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تعد بلاده خصما للصين في آسيا.

ومن المقرر أن تعقد قمة بريكس في الفترة بين 22 و24 أكتوبر.

وضمت مجموعة دول بريكس في الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وجرت تسميتها بجمع الأحرف الأولى لأسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية.

وبدأت المجموعة العام الماضي في توسيع عضويتها في إطار سعيها لتحدي النظام العالمي الذي تهيمن عليه الاقتصادات الغربية ، بدعوة السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات للانضمام إليها، فيما أبدت أكثر من 40 دولة اهتمامها بالانضمام.

ووفقا لمركز التصدير الروسي أجرو إكسبورت، تمثل مجموعة بريكس أكثر من 30 بالمئة من الأراضي الزراعية العالمية.

كما أن دول المجموعة تمثل أكثر من 40 بالمئة من الإنتاج العالمي للحبوب واللحوم، وما يقرب من 40 بالمئة من منتجات الألبان وأكثر من 50 بالمئة من إجمالي إنتاج الأسماك والمأكولات البحرية.