وقال رسلان ستيفانتشوك على وسائل التواصل الاجتماعي إن "المجلس الأعلى الأوكراني تلقّى رسالة الاستقالة من وزير الشؤون الخارجية دميترو كوليبا"، مضيفا بأن البرلمان سيصوّت على الطلب قريبا.

يأتي هذا بعد ساعات من استقالة 6 سياسيين أوكرانيين على الأقل، بينهم وزراء، وأُقيل مستشار رئاسي، ليل الثلاثاء، عشية تعديل وزاري كبير، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم.

وبعد عامين ونصف العام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كتب ديفيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، في منشور على تطبيق تلغرام: "كما وعدنا، يمكن توقع حصول تعديل حكومي كبير هذا الأسبوع. أكثر من 50% من أعضاء الحكومة سيتم تغييرهم. غدًا سيكون يوم إقالات، واليوم التالي يوم تعيينات".

ومن أبرز الذين قدّموا استقالاتهم مساء الثلاثاء وزراء الصناعات الاستراتيجية، والعدل، والبيئة.

كما أصدر الرئيس فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء مرسومًا أقال بموجبه نائب رئيس الحكومة روستيسلاف شورما، الذي يُعتبر أحد كبار مساعدي الرئيس.

ومنذ بداية الحرب، أجرى زيلينسكي تعديلات وزارية عديدة، من بينها إقالته في سبتمبر وزير الدفاع بعد فضائح فساد، واستبداله رئيس أركان الجيش بعد انتكاسات منيت بها القوات المسلحة في ساحة المعركة.

وبدأت الولاية الرئاسية الأولى لزيلينسكي في 2019 وانتهت في مايو الفائت، لكنه باقٍ في منصبه بموجب الأحكام العرفية المعمول بها منذ بدء الحرب.