وحكم على العالم الروسي المتخصص في علم ديناميكية الهواء ألكسندر تشيبليوك، بالسجن 15 عاما بتهمة "الخيانة العظمى" كما أوردت وكالات الأنباء الروسية وذلك بعد الحكم على زميل له في مايو.

وقال القاضي، بحسب وكالة تاس الرسمية إن "محكمة موسكو وجدت تشيبليوك مذنبا على أساس المادة 275 من القانون الجنائي (الخيانة العظمى) وحكمت عليه بالسجن 15 عاما"، دون الكشف عن الوقائع المتهم فيها.

وترأس تشيبليوك معهد الهندسة النظرية والتطبيقية في مدينة نوفوسيبيرسك بسيبيريا.

واعتقل في صيف 2022، على غرار زميله أناتولي ماسلوف الذي حكم عليه في أيار بالسجن 14 عاما بتهمة الخيانة.

كما أوقف عالم آخر من معهد ديمتري كوكلر لفيزياء الليزر في نفس الوقت وتوفي في السجن، إضافة إلى خبير آخر في معهد الهندسة النظرية، فاليري زفيغوينتسيف، في ربيع 2023.

وأشارت وسائل إعلام روسية آنذاك إلى أنهم متهمون بنقل معلومات مرتبطة ببرنامج روسيا للصواريخ فرط الصوتية، وهي أسلحة يفترض أنها لا تقهر والتي طالما أشاد بها الرئيس فلاديمير بوتين.