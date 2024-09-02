وقال فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، إنه استدعى فرق الطوارئ إلى مدينتي هولوسيفسكي وسولوميانسكي في كييف.

وكتب أندري يرماك، مدير المكتب الرئيس الأوكراني، على صفحته بموقع تلغرام عقب الهجوم "سيكون هناك رد على كل شيء. سيشعر العدو بذلك".

وذكرت القوات الجوية أن روسيا أطلقت عدة مجموعات من صواريخ كروز مصحوبة بإطلاق صواريخ باليستية وعدد قليل من الطائرات المسيرة، مستهدفة كييف.

من جهته، قال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، إن الدفاعات الجوية دمرت أكثر من 10 صواريخ كروز ونحو 10 صواريخ باليستية وطائرة مسيرة أطلقت على العاصمة الأوكرانية وضواحيها.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن دوى انفجار سمع في خاركيف، ثاني أكبر مدن في أوكرانيا.

وأكد أوليه سينييوبوف، حاكم منطقة خاركيف، وقوع ضربة صاروخية في الصباح الباكر على مدينة إندستريالني في خاركيف، وقال إنها تسببت بإشعال النيران في مبنى سكني وعدة بنايات أخرى.

تأتي الضربة بعد يوم من إعلان الجيش الروسي اعتراض وتدمير 158 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تستهدف مناطق روسية في واحدة من أكبر هجمات كييف طوال الحرب التي نشبت منذ حوالي عامين ونصف.

كما تأتي بعد أسابيع من توغل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، والتي كافحت موسكو لدحرها حتى الآن، وتعهد الكرملين بالرد عليها.