وواصلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التحذير من الانهيارات الأرضية والسيول وارتفاع مستويات المياه في الأنهار في غرب وشرق اليابان، مشيرة إلى زيادة المخاطر بسبب تأثر صلابة الأرض بهطول أمطار غزيرة غير مسبوقة منذ أن اجتاحت العاصفة الساحل الجنوبي يوم الخميس.

وذكرت الوكالة أنه على ساحل المحيط الهادي شرق اليابان، تسببت الظروف الجوية غير المستقرة الناجمة عن السحب الممطرة حول الإعصار المداري وتدفق الهواء الدافئ الساخن من مرتفع جوي في المحيط الهادي في هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.

وقالت وكالة كيودو للأنباء إن حالة الوفاة السابعة بسبب إعصار شانشان تم تسجيلها في فوكوكا في جنوب غرب اليابان يوم الأحد.

وقبل ذلك، زحف الإعصار شرقا متسببا في هطول أمطار غزيرة على مناطق كبيرة، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية وسيول في مناطق تمتد لمئات الكيلومترات حول مركز العاصفة.