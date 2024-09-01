وأُفيد عن إصابة محطة كهرباء تعمل بالفحم قرب المدينة ومنشأة لتكرير النفط داخل حدود المدينة.

وقالت وزارة الدفاع إن العدد الأكبر من المسيرات، وهو 122 مسيرة، أسقطت فوق مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج وبلغورود المحاذية لأوكرانيا.

وقال الحاكم الإقليمي ألكسندر بوغوماز إن "مدافعينا يتصدون لمحاولة هجوم كبير بالمسيرات على أراضي منطقة بريانسك".

يأتي ذلك بعد أيام على استهدف بنى تحتية أوكرانية للطاقة بأكثر من 200 من المسيرات والصواريخ الأوكرانية في هجوم كبير مماثل.

كما يأتي بعد قرابة شهر على إطلاق أوكرانيا هجوما في منطقة كورسك الروسية رغم مواصلة القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا.

وسبق أن استهدف الطرفان بنى تحتية للطاقة منذ بدء روسيا حملتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال مسؤول محلي في منطقة موسكو إن المسيرات الثلاث حاولت ضرب محطة كاشيرا للطاقة العاملة بالفحم.

وأكد "عدم وقوع ضحايا أو أضرار"، مضيفا أن الكهرباء لا تزل تصل الزبائن "بشكل سليم".

وافادت وكالات أنباء روسية عن اندلاع حريق في منشأة كابوتنيا لتكرير النفط في موسكو، فيما نفى رئيس البلدية سيرغي سوبيانين وقوع "أضرار أو إصابات".

في منطقة بلغورود قال الحاكم فياتشسلاف غلادكوف إن "زجاج ثلاثة مبان سكنية في بلغورود تضرر. وفي منزل خاص دُمر مرفق خدمات بالكامل".

وكانت مسيرات استهدفت الاربعاء مستودعي وقود واندلعت فيهما النيران في منطقة روستوف بجنوب غرب روسيا وفي منطقة كيروف الواقعة شمالا.