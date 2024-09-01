بعدها بيومين، في تاريخ 3 سبتمبر 1939، أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا النازية، لتبدأ أحداث غيرت مجرى التاريخ للأبد.

الأحد، أحيت بولندا، التي كانت أول ضحايا النازية، الذكرى 85 لانطلاق الحرب العالمية الثانية.

وقام الرئيس البولندي أندريه دودا، في وقت مبكر من صباح الأحد، بزيارة بلدة فيليو الصغيرة.

كما أحيى وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش ذكرى الجنود البولنديين الذين سقطوا في شبه جزيرة ويستربلات قرب غدانسك.

كيف بدأت الحرب؟

أدولف هتلر طالب بولندا، بالسماح للألمان المقيمين في المناطق البولندية الحدودية، ذوي "العرق الألماني"، بأحقية التصويت على الانفصال والانضمام إلى ألمانيا.

مع رفض بولندا، بدأت القوات الألمانية بالدخول إلى بولندا، متجاهلة التحذيرات البريطانية.

القوات الألمانية وصلت إلى العاصمة وارسو، بينما غادرت الحكومة البولندية.

ألمانيا احتلت بولندا الغربية والوسطى، بينما دخلت قوات الاتحاد السوفييتي واحتلت بولندا الشرقية، بالاتفاق مع ألمانيا.

بعدها عزم هتلر على الدخول إلى فرنسا، في عام 1940، وتوالت أحداث الحرب العالمية الثانية.