وقال سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، في منشورات على تطبيق تلغرام، إن أربع طائرات مسيرة على الأقل كانت تحلق باتجاه موسكو تم تدميرها في المنطقة المحيطة بالمدينة.

وقال ألكسندر بوجوماز، حاكم مدينة بريانسك الحدودية في جنوب غرب روسيا، على تلغرام، إن نحو 26 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا دُمّرت أيضًا فوق المنطقة.

وقال حاكم منطقة فورونيج في منشورات على تطبيق تلغرام، إن أكثر من عشر طائرات مسيرة دُمّرت فوق المنطقة، في حين أُسقطت عدة طائرات أخرى فوق مناطق كورسك وليبيتسك وريازان وتولا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة للهجمات، وفقًا للمعلومات الأولية. ونادرًا ما تكشف روسيا عن المدى الكامل للأضرار التي تسببها الهجمات الجوية الأوكرانية.

ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا.

ومع النمو السريع لصناعة الطائرات المسيرة في أوكرانيا، كثفت كييف هجماتها، وضربت البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل، وهي قطاعات حيوية لجهود الحرب في موسكو.

لكن كييف تقول إنها بحاجة إلى السماح لها باستخدام أسلحة أقوى من الغرب لإلحاق المزيد من الضرر داخل روسيا وإضعاف قدرات موسكو على مواصلة هجماتها بلا هوادة على أوكرانيا.