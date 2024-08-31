وكتبت المرشحة الديموقراطية على منصة إكس "اختار دونالد ترامب تصوير مقطع فيديو هناك، مما أدى إلى شجار مع العاملين في المقبرة. لنكون واضحين: الرئيس السابق لم يحترم أرضا مقدسة كل ذلك لغاية سياسية".

وزار الرئيس السابق مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن الاثنين للمشاركة في حفل تكريم الجنود الــ13 الذين قتلوا خلال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021.

وأعلنت مقبرة أرلينغتون الأربعاء أن مشاجرة وقعت خلال الزيارة بين فريق دونالد ترامب الذي كان يسعى لالتقاط صور للتكريم وعاملين في المقبرة.

وردت أوساط المرشح الجمهوري الذي يواصل انتقاد المعسكر الديموقراطي بشأن الانسحاب الأميركي من أفغانستان في أغسطس 2021، بنشر بيان أكدت فيه أن عائلات الجنود "وافقت" بالفعل على وجود مصورين.

من جهته، أكد الجيش الأميركي أن موظفة في أرلينغتون "تعرضت للدفع فجأة"، أثناء زيارة ترامب بينما كانت تحاول تطبيق قانون فيدرالي يحظر أي نشاط سياسي داخل المقبرة.

وقال متحدث باسم الجيش الأميركي في بيان "ما حصل كان حادثا مؤسفا. ومن المؤسف أيضا أن يتم التشكيك بشكل غير عادل في الموظفة وكفاءتها المهنية".

وانتقدت كامالا هاريس، يوم السبت، موقف ترامب قائلة إن المقبرة "ليست مكانا لممارسة السياسة".

وكتبت "إذا كان هناك شيء واحد يمكن أن نتفق عليه كأميركيين فهو أنه ينبغي تكريم قدامى المحاربين وعائلات العسكريين والجنود وعدم التقليل من شأنهم ومعاملتهم بأقصى درجات الاحترام والامتنان".

وأضافت "إنني على قناعة تامة بأن شخصا غير قادر على الوفاء بهذا الواجب البسيط والمقدس لا ينبغي أن يكون أبدا رئيسا للولايات المتحدة".