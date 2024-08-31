وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن وحدات من مجموعة "تسينتر" أو المركز "نجحت بتحرير بلدة كيروفو الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الوزارة إلى القوات الروسية تواصل اندفاعها غربا في المنطقة وضغطها على القوات الأوكرانية في محور تورتسك.

وأمس الجمعة، أعلن الجيش الروسي سيطرته على 3 قرى إضافية في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه على القوات الأوكرانية التي يفوقها عددا وتفتقر إلى القوة النارية.

وقالت الدفاع الروسية في تقرير يتصل بالأسبوع الماضي، إنها استولت على 3 بلدات صغيرة: نوفويلاني وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك، وسينكيفكا في منطقة خاركيف.

وتقع قرية نوفويلاني على بعد حوالى 20 كيلومترا جنوب شرقي مدينة بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم تستهدفه القوات الروسية منذ عدة أسابيع في سياق تقدمها.

وقال قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي الجمعة خلال اجتماع حكومي عبر الفيديو: "يبقى الوضع الأكثر صعوبة في اتجاه بوكروفسك.. العدو يحاول اختراق دفاعات قواتنا.. لكن في الوقت الحالي، تم صد الهجمات".