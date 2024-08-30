وكتب زيلينسكي على تيليغرام: "قررت استبدال قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية"، بعد نشر مرسوم في هذا الصدد على موقع الرئاسة.

ولقي طيار أوكراني حتفه عندما تحطمت طائرة مقاتلة أميركية الصنع من طراز "إف-16"، يوم الإثنين.

وذكرت مصادر أن الطيار أوليكسي ميس المعروف باسم "مونفيش" قُتل في الحادث أثناء "صد أكبر هجوم جوي على الإطلاق" من قبل روسيا ضد أوكرانيا، مضيفة أن الطيار دُفن يوم الخميس.

وتابعت: "قوات الدفاع الأوكرانية لا تعتقد أن خطأ الطيار كان وراء الحادث".

وجاء الحادث بعد أسابيع فقط من وصول المقاتلات التي طال انتظارها إلى أوكرانيا.

وأشار مصدر إلى أن التحقيق جار في الحادث وستتم دعوة خبراء دوليين للمشاركة في هذه المهمة.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" أن "وفاة الطيار تشكل ضربة قوية لأوكرانيا. لم تصل أول مقاتلات إف-16 إلى البلاد إلا في وقت سابق من هذا الشهر وكان مونفيش أحد الطيارين القلائل المدربين على الطيران بها".

وقال زيلينسكي، الثلاثاء، إن القوات الجوية الأوكرانية استخدمت "إف-16" لتدمير الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها روسيا يوم الإثنين.

وانتظرت كييف لفترة طويلة للحصول على "F-16"، وكان رئيس البلاد يطلب باستمرار من حلفائه الغربيين هذه المقاتلات منذ بدء العملية العسكرية الروسية.