وقالت الشرطة في بيان إن الانفجار الذي تم تحت السيطرة لم يتسبب في أضرار جسيمة، باستثناء تحطم بعض النوافذ.

وعثر على القنبلة أثناء أعمال تشييد الأسبوع الماضي. وقرر الخبراء عدم نقل القنبلة البالغ وزنها 250 كيلوغراما إلى مكان من للتخلص منها، لأنها تحتوي على لية كيميائية مصممة لتأخير الانفجار.

وقام الخبراء بتغطية القنبلة بمئات من أكياس الرمل قبل عملية التفجير. وأغلقت الشرطة المنطقة على بعد كيلومترين من موقع التفجير.

وكانت مصفاة التكرير الواقعة في أراضي تشيكوسلوفاكيا السابقة التي احتلتها ألمانيا النازية خلال الحرب تنتج الوقود للقوات النازية. واستهدفتها القوات الجوية الملكية البريطانية مرارا.