وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقرير يتصل بالأسبوع الماضي، إنها استولت على ثلاث بلدات صغيرة: نوفويلاني وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك، وسينكيفكا في منطقة خاركيف.

وتقع قرية نوفويلاني على بعد حوالى 20 كلم جنوب شرق مدينة بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم تستهدفه القوات الروسية منذ عدة أسابيع في سياق تقدمها.

وقال قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي الجمعة خلال اجتماع حكومي عبر الفيديو: "يبقى الوضع الأكثر صعوبة في اتجاه بوكروفسك.. العدو يحاول اختراق دفاعات قواتنا.. لكن في الوقت الحالي، تم صد الهجمات".

وأعلن من جانب آخر أن الهجوم الأوكراني يتواصل في منطقة كورسك الروسية، مؤكدا أن قوات كييف تقدمت "بما يصل إلى كيلومترين في قطاعات معينة" خلال الساعات الـ24 الماضية.

ورغم هذا الهجوم المباغت الذي شنته كييف في 6 أغسطس في منطقة كورسك، تواصل موسكو تحقيق مكاسب بانتظام في منطقة دونيتسك التي تبقى مركز المعارك.

وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بأن الوضع "صعب جدا" بالنسبة للجيش الأوكراني قرب بوكروفسك، مؤكدا في الوقت نفسه أن الهجوم في روسيا يتيح تخفيف الضغط في شرق بلاده.

وكانت روسيا، أعلنت الخميس، أنها سيطرت على قريتين إضافيتين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، فيما تواصل قواتها تقدمها في عمق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو سيطرت على قرية ميكولاييفكا الواقعة على مسافة نحو 15 كيلومترا من مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك، وقرية ستيلماخيفكا في منطقة لوغانسك المجاورة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، حقّقت القوات الروسية تقدما نحو بوكروفسك التي تعد مركزا لوجستيا والتي كانت في السابق موطنا لحوالى 60 ألف شخص.