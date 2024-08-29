وأصدرت الشبكة استطلاعات رأي جديدة، الأربعاء، تقارن أرقام هاريس في 4 ولايات متأرجحة بأرقام الرئيس جو بايدن، في استطلاعات جرت قبل انسحابه من السباق الانتخابي أواخر يوليو الماضي.

ووجدت النتائج أن هاريس باتت في "سباق متقارب للغاية" مع الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في ولايات أريزونا وجورجيا ونيفادا وكارولينا الشمالية.

يشار إلى أن الولايات الأربع تخلف فيها بايدن عن ترامب بفارق 5 نقاط على الأقل لكل منها، في استطلاعات رأي سابقة.

ففي أريزونا، حيث تتقدم هاريس حاليا على ترامب بنقطة واحدة (50 بالمائة مقابل 49 بالمائة)، كان بايدن متراجعا أمام ترامب بنسبة 5 نقاط مئوية في استطلاع أجرته "فوكس نيوز" في يونيو.

كما تتقدم هاريس على ترامب في جورجيا ونيفادا بنقطتين مئويتين (50 بالمائة مقابل 48 بالمائة)، بينما كان بايدن متخلفا عن الرئيس السابق بفارق 6 نقاط في جورجيا في أبريل، وبفارق 5 نقاط في نيفادا في يونيو.

ويتقدم ترامب على هاريس في نورث كارولينا بفارق نقطة واحدة (50 بالمائة مقابل 49 بالمائة)، وفقا لاستطلاع الأربعاء، لكن في استطلاع أجرته "فوكس نيوز" في فبراير، كان الرئيس السابق يتفوق على بايدن بفارق 5 نقاط.

وتستند الاستطلاعات التي صدرت الأربعاء إلى ردود ألف ناخب مسجل في كل من الولايات الأربع المتأرجحة، وتم جمعها بين 23 و26 أغسطس الجاري، ولكل استطلاع هامش خطأ يبلغ 3 نقاط مئوية، مما يعني أن هاريس وترامب متعادلان إحصائيا في البيت الأبيض.