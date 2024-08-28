ووافقت الحكومة أيضا على شراء أكثر من 1300 مركبة ثقيلة في عملية شراء مشتركة مع جمهورية التشيك بتكلفة من المتوقع أن تبلغ 708.3 مليون يورو لإحلال شاحنات قديمة.

وتسعى سلوفاكيا إلى تعزيز قدراتها على الدفاع الجوي في ظل الحرب التي تخوضها أوكرانيا المجاورة ضد روسيا منذ غزوها في عام2022.

ويأتي هذا في إطار جهود حلف شمال الأطلسي لتعزيز جناحها الشرقي.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك إن القدرات الدفاعية وخاصة الدفاع الجوي يجب أن تكون من الأولويات.

وتسلمت سلوفاكيا الشهر الماضي أول طائرتين من أصل 14 طائرة مقاتلة جديدة من طراز إف-16.

ولم تحدد الحكومة نوع منظومة الدفاع التي ستشتريها من إسرائيل في الصفقة التي ستكون بين الحكومتين.

وقالت وزارة الدفاع السلوفاكية في وثيقة نشرتها، الأربعاء، إن البلاد تشغل منظومة (2 كيه 12 كوب) متوسطة المدى التي تقترب صلاحيتها من الانتهاء.

وتبرعت حكومة سلوفاكية سابقة بنظام دفاع جوي قديم إس-300 لأوكرانيا، وهو القرار الذي انتقدته الحكومة الحالية لأنه أضعف قدرات البلاد على الدفاع الجوي.