وأبلغ جان كاسيا، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في إفادة صحفية عبر الإنترنت عن 81 حالة وفاة بسبب جدري القردة في أفريقيا في الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الحالات والوفيات إلى 22863 و622 على التوالي.

وقال إن شركاء غربيين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدوا بتقديم حوالي 380 ألف جرعة من لقاحات جدري القردة. وهذا أقل من 15 في المئة من الجرعات التي قالت السلطات إنها ضرورية لإنهاء تفشي جدري القردة في الكونغو، مركز الطوارئ العالمية الحالية.

وبعد تفشي فيروس جدري القردة خارج القارة الأفريقية في عام 2022، استجابت الدول الغنية بسرعة باللقاحات والعلاجات من مخزوناتها. ومع ذلك، لم تصل سوى جرعات قليلة إلى أفريقيا على الرغم من مناشدات حكوماتها.

وقال كاسيا إن الدفعة الأولى من جرعات اللقاح التي وعدت بها أفريقيا ستصل في أقرب وقت في الأول من سبتمبر بعد التأخيرات الناجمة عن التوثيق وقضايا الترخيص في حالات الطوارئ.

وقال الدكتور نغاشي نغونغو، مدير حوادث جدري القردة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، إن هذه الدفعة ستشمل 50 ألف جرعة وعدت بها حكومة الولايات المتحدة و15 ألف جرعة من تحالف اللقاحات (غافي).

وذكر نغونغو: "إن الأمر يتعلق فقط بانتظار حكومة الولايات المتحدة لنقل هذه اللقاحات".

وأوضح أن الكونغو طلبت أيضا ما لا يقل عن مليوني جرعة من اليابان من اللقاحات الفعالة بشكل خاص في حماية الأطفال، حيث وصلت المفاوضات إلى "مستوى متقدم للغاية".

وتابع أن المتحور الجديد من فيروس جدري القردة الذي تم اكتشافه لأول مرة في الكونغو والذي يُلقى عليه اللوم في تفشي المرض المستمر يتسبب بالفعل في انتقال "كبير" للعدوى على مستوى المجتمع في أماكن أخرى.