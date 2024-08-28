وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، إنه سيتم بث المناظرة مباشرة على شبكة "إيه بي سي" الأميركية، يوم 10 سبتمبر المقبل في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وأوضح ترامب أنه سيتم اتباع نفس القواعد التي تم وضعها في المناظرة الأخيرة على شبكة "سي إن إن"، حيث ستكون المناظرة "وقوفا"، ولا يجوز للمرشحين إحضار ملاحظات أو "أوراق غش".

وقال ترامب "حصلنا على تأكيدات من شبكة إيه بي سي بأن هذه المناظرة ستكون "عادلة ومنصفة"، ولن يمنح أي من الجانبين الأسئلة مقدما".

وكشف ترامب أن "هاريس لا توافق على مناظرة فوكس نيوز في الرابع من سبتمبر، ولكن هذا التاريخ سيظل مفتوحا في حال تغييرها لرأيها".

ومباشرة بعد إعلان ترامب قالت شبكة "سي إن إن" إن هذا الإعلان يأتي بعد فترة من المفاوضات بين حملتي ترامب وهاريس والتي وصلت إلى طريق مسدود بشأن بروتوكولات المناظرة المحددة وخاصة فيما يتعلق بكتم الميكروفونات عندما لا يتحدث المرشحون.