وقال زيلينسكي، في منتدى في كييف: "قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، لكنني أريد أن أشارككم فيه".

وأشاد زيلينسكي بصناعة الدفاع الأوكرانية التي أشرفت على هذا المشروع، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى عن الأسلحة.

وكان وزير الدفاع رستم عمروف، أكد أن أوكرانيا تستعد للرد على الضربات الجوية الروسية بأسلحة من إنتاجها الخاص.

وقال عمروف "هذا يثبت مرة أخرى أنه لتحقيق النصر، نحتاج إلى قدرات بعيدة المدى ورفع القيود المفروضة على الضربات على المنشآت العسكرية للعدو".

وأوضح أن "أوكرانيا تستعد لاستجابتها الخاصة. أسلحة من إنتاجها الخاص".

وكشف زيلينسكي سابقا أن أوكرانيا طورت طائرة بدون طيار صاروخية باليانيتسيا محلية الصنع، وأكد أنها استخدمت بالفعل ضد روسيا.

ومنذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، دعمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أوكرانيا بطرق مختلفة، من خلال تقديم مساعدات إنسانية وعسكرية.