وبيلغورود متاخمة لمنقطة كورسك الروسية التي استولت القوات الأوكرانية على بعض أراضيها منذ التوغل المباغت في السادس من أغسطس، وفقا لرويترز.

وقالت قناة "ماش" على تلغرام إن نحو 500 جندي أوكراني شنوا هجوما على نقطتي تفتيش روسيتين في نخوتييفكا وشيبكينو في منطقة بيلغورود.

وأشارت إلى أن ما يصل إلى 200 جندي أوكراني مدعومين بمركبات قتالية للمشاة حاولوا عبور الحدود في نخوتييفكا لكن المدفعية الروسية أطلقت النار عليهم.

وأضافت أن حوالي 300 جندي أوكراني هاجموا نقطة تفتيش أخرى عند شيبكينو.

ولم يرد تأكيد رسمي للتقارير بعد.

وقالت قناة "شوت" الإخبارية، على تلغرام، إن موسكو طردت القوات الأوكرانية من نخوتييفكا بعد أن كبدتها خسائر، مضيفة أنه لم تقع اشتباكات في شيبكينو.

ولم يشر فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود في رسالة نشرها على تلغرام إلى تقارير القتال على الحدود، لكنه قال "الوضع لا يزال صعبا".