وأفاد قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليستشوك، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن روسيا أطلقت ما مجموعه 91 مقذوفا هي 10 صواريخ و81 مسيّرة "خلال ليلة 27 أغسطس 2024".

وكان الجيش الأوكراني أعلن، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الليل، مستهدفة كييف ومناطق أخرى، وذلك غداة أكبر هجوم من نوعه لموسكو في الحرب.

وكشف مسؤولان إقليميان أن شخصا واحدا، على الأقل، قتل بعد "تدمير" هدف مدني في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا.

من جهتها، قالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، على منصة تلغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي لمنطقة كييف نشطت عدة مرات خلال الليل لصد صواريخ وطائرات مسيرة تستهدف العاصمة الأوكرانية.

وأفاد شهود من رويترز بحدوث 3 جولات على الأقل من الانفجارات خلال الليل في كييف.

وكانت روسيا شنت أمس أيضا هجوما واسع النطاق استهدف مناطق من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وشمل خاركيف وكييف ولفيف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت "بنك أهداف أوكراني"، تضمن البنية التحتية لقطاع الطاقة.

الجيش الروسي يطلق 91 هدفا جويا

وفقا للمعلومات من كييف، فقد أطلق الجيش الروسي، الليلة الماضية، عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أفادت مصادر بأن الدفاعات الأوكرانية تعاملت مع 91 هدفاً جوياً فوق أوكرانيا.

وفقا لبيان القوات الجوية الأوكرانية، فان الجيش الروسي استخدم:

3 صواريخ باليستية من طراز "كينجال" أطلقتها طائرات ميغ-31 من المجال الجوي لمنطقة ليبيتسك.

صاروخ باليستي "إسكندر-إم"، أطلق من شبه جزيرة القرم.

صاروخ كروز "إسكندر، أطلق من منطقة فورونيج.

5 صواريخ كروز من طراز "كا 101، أطلقتها قاذفات القنابل "تو-22" من المجال الجوي لمنطقة فولغوغراد.

81 طائرة مسيرة انتحارية.

وبحسب بيان القوات الجوية الأوكرانية، فإنه في تمام الساعة 9:00 صباحاً ونتيجة للأعمال الدفاعية للمضادات الجوية تم إسقاط الأهداف الآتية: