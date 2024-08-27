وقال مسؤولان إقليميان إن شخصا على الأقل قتل بعد "تدمير" هدف مدني في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف على تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي لمنطقة كييف نشطت عدة مرات خلال الليل لصد صواريخ وطائرات مسيرة تستهدف العاصمة الأوكرانية.

وأفاد شهود من رويترز بحدوث 3 جولات على الأقل من الانفجارات خلال الليل في كييف.

وأطلقت روسيا أمس الاثنين أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار ببنى تحتية للطاقة في هجوم أدانه الرئيس الأميركي جو بايدن ووصفه بأنه "سافر".

من غير المعروف بعد حجم هجمات اليوم، لكن القوات الجوية الأوكرانية قالت إنها رصدت إطلاق عدة مجموعات من الطائرات المسيرة وإقلاع قاذفات استراتيجية من طراز تو-85 وطائرات اعتراضية فرط صوتية من طراز ميغ-31 من مطارات روسية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير على نحو مستقل، بينما لم يصدر تعليق بعد من روسيا.

وينفي الكرملين استهداف المدنيين في العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ضربات الأمس أصابت "جميع الأهداف المحددة" في البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا.

واستمرت التحذيرات من الغارات الجوية في كريفي ريه وكييف ومناطق وسط وشرق أوكرانيا في معظم فترات الليل بدءا من نحو الساعة 2000 بتوقيت غرينتش أمس.

وقال أولكسندر فيلكول رئيس الإدارة العسكرية لكريفي ريه على تلغرام إن 5 مدنيين ربما ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أصيب 4 نتيجة الهجوم الروسي، مضيفا أن "الأخبار سيئة".