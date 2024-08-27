وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان على "تلغرام"، إن "قاذفات أقلعت من قاعدة إنجيلز الجوية (جنوب غربي روسيا). يمكن للصواريخ أن تدخل المجال الجوي الأوكراني في غضون ساعتين تقريبا"، مشيرة إلى أن مسيّرات روسية أقلعت بدورها باتجاه أوكرانيا.

وأتى هذا التحذير غداة إطلاق روسيا مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا، مستهدفة خصوصا منشآت الطاقة، في هجوم واسع النطاق أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وضرب شبكة الطاقة المتضررة أصلا من جراء الحرب.

وتسبب هذا الهجوم الروسي، الأضخم منذ أسابيع، بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة.

وشنت موسكو هذا القصف في وقت تمضي فيه أوكرانيا قدما في الهجوم البري الذي بدأته قبل نحو 3 أسابيع، في منطقة كورسك الروسية.

ومنذ بدأت هجومها العسكري على جارتها في فبراير 2022، تشن روسيا هجمات واسعة النطاق ومتكررة ضد أوكرانيا، بما في ذلك ضد منشآت الطاقة.